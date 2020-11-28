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Yunanı korku sardı! Türk SİHA’larından böyle korkuyorlar
Yunan İstihbarat Teşkilatı eski üyesi Savvas Kalenderidis katıldığı programda Türk SİHA’larına olan korkusunu dile getirerek, "Ermenilerin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir" dedi.
GÜNDEM 28.11.2020, 09:32
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Yunanistan İstihbarat Teşkilatı’nın eski üyesi Savvas Kalenderidis, bir televizyon programına katılarak Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki Dağlık Karabağ zaferine dikkat çekerek, “Karabağ’da Ermenilerin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir. Böyle giderse biz de Ermeniler gibi Türk SİHA’larının kurbanı olacağız” diyerek Türk SİHA’larına olan korkularını dile getirdi.
Kalenderidis, Türk SİHA’larının her hedefi vurduğunu söyleyerek, “Yunan hükümeti neden hiçbir şey yapmıyor. Daha neyi bekliyoruz. Yavaş yavaş Mavi Vatan bölgesinin Türkleşmesine doğru gidiyoruz” dedi.
Kalenderidis, Türk SİHA’larının her hedefi vurduğunu söyleyerek, “Yunan hükümeti neden hiçbir şey yapmıyor. Daha neyi bekliyoruz. Yavaş yavaş Mavi Vatan bölgesinin Türkleşmesine doğru gidiyoruz” dedi.
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