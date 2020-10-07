Yunan mahkemesinden 'Altın Şafak Partisi'yle ilgili flaş karar

Yunanistan'da faşist Altın Şafak partisinin liderleri, suç örgütü yönetmekten suçlu bulundu. Atina'daki temyiz mahkemesi, beş buçuk yıldır devam eden davada partiyi 'suç örgütü' olarak tanımladı.

Kararın ardından partinin birçok liderine hapis cezası verilmesi bekleniyor.

Altın Şafak örgütü, 2012 yılında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Yunan parlamentosuna giren ilk neo-Nazi parti grubu olmuştu.

2013 yılında faşizm karşıtı 34 yaşındaki rapçi Pavlos Fyssas'ın bir Altın Şafak üyesi tarafından öldürülmesi sonrası Parti lideri Nikos Mihaloliakos ve 10'dan fazla üyesi tutuklanmıştı.

Yaşanancinayet ülke çapında büyük protestolara neden olmuş yabancı karşıtı ve ırkçı Altın Şafak'ın ofislerine baskınlar düzenlenmişti.

Beş buçuk yıldır devam eden davada, Altın Şafak liderleri ülkede 2012'den bu yana düzenlenen birçok ırkçı saldırıdan da sorumlu tutuluyordu.

