Yunan Hava Harp Okulu'nda koronavirüs alarmı
Yunanistan'da Hava Harp Okulu'nda koronavirüs tespit edilince alarm verildi. Yapılan testlerde 4 öğrencinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi
GÜNDEM 24.09.2020, 20:59
1
Yunanistan’da Hava Harp Okulu’nda eğitim-öğretim gören 15 öğrencide yapılan koronavirüs test sonuçlarına göre 4 öğrencinin (Covid-19) testi pozitif çıktı. Vaka sayılarında görülen artış nedeniyle okul idaresi alarm verdi. Tatoi Hava Üssü’nde uçuş dersleri gerçekleştiren öğrenciler ve üs çalışanlarının tamamına koronavirüs testi yapılmasına karar verildiği ifade edildi. Testleri pozitif çıkan bazı öğrenciler okulun özel olarak tasarlanmış karantina bölümünde, bazıları da evlerinde karantina altına alındı. Hava Harp Okulu idaresi öğrencilerin izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.
Yunanistan2da bugüne kadar 16 bin 286 vaka kaydedilirken, 357 can kaybı yaşandı.
Yunanistan2da bugüne kadar 16 bin 286 vaka kaydedilirken, 357 can kaybı yaşandı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 25 Eylül 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0
Sayfalar Tümü