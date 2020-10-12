Yunan Dışişleri Bakanı Dendias’tan skandal iddia!

Dendias, Elefteros Tipos gazetesine verdiği demecinde, “Maraş sahilinin bir bölümünün açılması kararı ve Türkiye’nin 28 Ekim’de ( İtalya’nın ‘teslim ol’ çağrısına ‘hayır’ yanıtı verilerek Yunanistan’ın 2’nci Dünya Savaşı’na katılması) tatbikat için Navtex yayımlaması gerginliğin yumuşamasına katkıda bulunmuyor. Bu tür tahrikler, kritik bir dönemde ortamı dinamitliyor” dedi. Ancak Dendias demecinde, Yunanistan’ın da Türkiye’de Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı 29 Ekim’de yapılacak askeri tatbikat için Navtex yayımladığından hiç bahsetmedi.



Bu arada, Türkiye ile Yunanistan’ın, 4 yıl aradan sonra iki ülke dışişleri heyetleri arasındaki istikşafi görüşmelerin tekrar başlamasını kararlaştırmalarına rağmen, tarih bir türlü belirlenemiyor. Yunan hükümet sözcüsü Stelyos Peças, görüşmelerin muhtemelen 15-16 Ekim tarihlerinde yapılacak AB Zirvesi’nden sonra başlayacağını söyledi. Yunanistan ve Rum tarafı, Maraş sahilinin açılması konusunu AB Zirvesi’ne getireceklerini açıklamışlardı.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın Türkiye’ye yönelik ifadelerine, yaptığı yazılı açıklama ile yanıt verdi. Açıklamasında Dendias’ın iddia ve beyanlarının “asılsız” olduğunu vurgulayan Aksoy, “İstikşafi görüşmeler 2016’da Yunanistan’ın talebi üzerine durdurulmuştur. Bunun Türkiye’den kaynaklandığı iddiası kamuoyunu yanıltmaya matuftur. Aynı şekilde istikşafi görüşmelerde tek bir meselenin ele alındığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Bu görüşmelerin amacı, iki ülke arasında birbirleriyle bağlantılı tüm meselelerin çözüme kavuşturulmasıdır” değerlendirmesinde bulundu. Aksay ayrıca, Maraş sahil şeridini halka açanın Türkiye değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ( KKTC) hükümetinin olduğunu da belirtti.



Bu arada Türkiye, Yunanistan’ın 12-16 Ekim tarihleri arasında Sakız Adası (Hios) açıklarında atış talimi için yayınladığı Navtex’e, bunun, Sakız Adası’nın silahtan arındırılmış olmasını öngören 1923 Lozan Antlaşması’nı ihlal ettiği vurgusu yapılan karşı Navtex ile yanıt verdi. Ayrıca, Oruç Reis gemisi için de süresi 22 Ekim’de sona erecek yeni bir Navtex ilan edildi. Buna göre Oruç Reis, beraberinde iki destek gemisi ile Doğu Akdeniz’de sismik çalışmalar yürütecek.

