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Yumurtayı soyarken zorlananlara… Yumurta en kolay nasıl soyulur?
Sabah kahvaltılarında sık sık yumurta haşlaması tercih edenlerin en muzdarip olduğu konulardan biri de yumurta soyma işlemi. Peki yumurta haşlamanın ve kolay soymanın püf noktaları neler?
GÜNDEM 29.01.2021, 15:09
Yumurta, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde oldukça besleyicidir. Kalp sağlığını koruyan, kas gelişimini destekleyen ve kilo kontrolüne yardımcı olan yumurtayı sabah kahvaltılarında tüketmek oldukça önemli.
Özellikle çalışanlar için ve aile kahvaltıları için sabah kahvaltısı büyük önem arz eder.
Yumurtayı birbirine tokuşturarak yarışmak işin en keyifli hali. Ancak yumurtayı soymakla kim uğraşacak?
İşte yumurta soymaya sevmeyenlerin hayatını kurtaracak çözümler!
Yumurtanın kolay bir şekilde soyulması gerçekten rahatlatıcı bir durum.
Yumurtayı soymada en önemli çözümlerden biri sirke.
Yumurtayı haşladığımız suyun içerisine ekleyeceğimiz bir miktar sirke, yumurta kabuğunun çok daha kolay bir şekilde soyulmasını sağlayacaktır.
Aynı etkiyi karbonat tozu ile de elde etmek mümkün.
Tüm bu yöntemler sonucunda yumurtanın lezzetinden hiçbir şey eksilmeyecek ve zamandan tasarruf edeceksiniz.
Yumurtayı 5, 6 dakikadan fazla haşlamaktan kaçının. Çünkü bu sürenin uzaması yumurtanın besin değerlerini düşürüyor
Haşlanan yumurtaları hemen buzlu suyun içine alın ve 15 saniye bekletin. Yumurtayı sudan çıkardıktan sonra hem eliniz yanmayacak hem de çatlayan yumurtaların kabukları hızlı ve kolay bir şekilde çıkacaktır. İşte bu kadar basit ve oldukça etkili!
Özellikle çalışanlar için ve aile kahvaltıları için sabah kahvaltısı büyük önem arz eder.
Yumurtayı birbirine tokuşturarak yarışmak işin en keyifli hali. Ancak yumurtayı soymakla kim uğraşacak?
İşte yumurta soymaya sevmeyenlerin hayatını kurtaracak çözümler!
Yumurtanın kolay bir şekilde soyulması gerçekten rahatlatıcı bir durum.
Yumurtayı soymada en önemli çözümlerden biri sirke.
Yumurtayı haşladığımız suyun içerisine ekleyeceğimiz bir miktar sirke, yumurta kabuğunun çok daha kolay bir şekilde soyulmasını sağlayacaktır.
Aynı etkiyi karbonat tozu ile de elde etmek mümkün.
Tüm bu yöntemler sonucunda yumurtanın lezzetinden hiçbir şey eksilmeyecek ve zamandan tasarruf edeceksiniz.
Yumurtayı 5, 6 dakikadan fazla haşlamaktan kaçının. Çünkü bu sürenin uzaması yumurtanın besin değerlerini düşürüyor
Haşlanan yumurtaları hemen buzlu suyun içine alın ve 15 saniye bekletin. Yumurtayı sudan çıkardıktan sonra hem eliniz yanmayacak hem de çatlayan yumurtaların kabukları hızlı ve kolay bir şekilde çıkacaktır. İşte bu kadar basit ve oldukça etkili!
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