Yüksekova’da çıkan yangında 4 bin 500 bağ ot yandı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen yangında 4 bin 500 bağ otun yandığı bildirildi.
GÜNDEM 12.10.2020, 09:49
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen yangında 4 bin 500 bağ ot yandı.
Edinilen bilgilere göre yangın, Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Dibekli köyünde ikamet eden Hacı Kaya isimli vatandaşa ait ot yığınında meydana geldi. Olayı duyan vatandaşlar, hemen yardım için koştul. Yardımda yetersiz kalan vatandaşlar durumu Yüksekova Belediyesine bağlı İtfaye Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, köy sakinleriyle beraber yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, yaklaşık 4 bin 500 bağ ot yanarak kül oldu.
Kaya ailesinin hayvanları için yaz boyunca hazırladıkları otlar yandı.
Edinilen bilgilere göre yangın, Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Dibekli köyünde ikamet eden Hacı Kaya isimli vatandaşa ait ot yığınında meydana geldi. Olayı duyan vatandaşlar, hemen yardım için koştul. Yardımda yetersiz kalan vatandaşlar durumu Yüksekova Belediyesine bağlı İtfaye Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, köy sakinleriyle beraber yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, yaklaşık 4 bin 500 bağ ot yanarak kül oldu.
Kaya ailesinin hayvanları için yaz boyunca hazırladıkları otlar yandı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 12 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2
Sayfalar Tümü