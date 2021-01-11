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Yüksek Lisans ve doktora nedir? Yüksek Lisans Başvurusu nasıl yapılır?

Yüksek lisans ve doktora nedir? Yüksek lisans ve doktora nasıl yapılırlar? Yüksek lisans ve doktora arasındaki farklar nelerdir?

GÜNDEM 11.01.2021, 15:53
Yüksek Lisans ve doktora nedir? Yüksek Lisans Başvurusu nasıl yapılır?
Günümüz Türkiye'sinde sadece lisans mezunu olmak yetmiyor.
 Lisans eğitiminin sonlarına yaklaştıkça öğrencilerin en merak ettiği konulardan biri de akademik kariyerin nasıl yapılacağıdır. 
Alanında uzmanlaşmak isteyenler ya da iş hayatında daha iyi bir yerlere gelmek isteyenler yüksek lisans ve ya doktora eğitimi almayı düşünüyor.
Yüksek lisans ve doktora nedir, nasıl yapılırlar,aralarındaki farklar nelerdir? 

Lisan eğitimini tamamlamak için bir üniversitenin 4 yıllık bölümlerinden birini bitirmek gerekiyor.
Lisans eğitiminin hemen ardından devam edilen eğitimin adı ise yüksek lisanstır.
Bir başka deyişle yüksek lisans her lisans mezununun herhangi bir alanda derinlemesine çalışarak daha üst seviyede eğitim almak amacıyla gerçekleştirilen bir öğretim programıdır
İngilizcesi ‘master’ olarak bilinir.
Eğitimin amacı öğrencşlere bilimsel yetkinlik kazandırmaktır.
Program süresi boyunca öğrenci, bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri ilgili alan için uygulaması hedeflenir. Y
Yüsek lisans eğitimi, eğitim süreçlerinin “çıraklı kdönemi” olarak da görülmektedir.

 Bir Yüksek Lisans programına başvuru yapmak için öncelikle lisans diplomanızı almış olmanız gerekiyor. 
Üniversitelerin istedikleri belgeler  birbirinden bazı noktalarda farklılıklar gösterse de temel olarak istenilen belgeler ve gerekli koşullar aşağıdaki gibidir.
Doktora için tezli yüksek lisans programları daha iyi bir seçenek olacaktır.
Tezli yüksek lisans başvurularında aranan şartlar üniversiteler arasında değişiklik gösterebilir. Lisans ortalaması ve ALES puanı her üniversite tarafından değerlendirmeye alınır. Ancak yabancı dil puan şartı aramayan enstitüler de mevcuttur. ALES puanınızınise en az 55 olması gerekmektedir.
Tezsiz programlar için ALES şartı yoktur.
* ALES Sonuç Belgesi* Lisans Diploması* kopya* Özgeçmiş* Fotoğraf* Yabanci Dil Yeterliliği* Tavsiye Mektubu (Referans Mektubu)* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi* Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar)

Tezsiz yüksek lisans programlarının amacı ise  akademisyenlik yolunda kapsamlı bilimsel araştırmalar yapmak değil, yapılan araştırmalardan elde edilmiş bilgileri öğrenciye kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. 

Doktora, bir lisans veya yüksek lisans programını bitirdikten sonra söz konusu bilim dalında sınav ve bilimsel bir eserle erişilen derece veya basamaktır.
Doktora programlarının amacı, belirli bir alanda araştırmacı bilim insanı yetiştirmektir.
Bu program aracılığıyla, kişi akademik yetkinlik ve uzmanlaşma alanında derinlik kazanır. Ayrıca, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş bir perspektif ile irdeleyerek yorum yapma yeteneğine sahip olur.
Başvuru için ALES puanınızın en az 55 olması gerekmektedir. Ayrıca, YÖK’ün kabul ettiği herhangi bir dil sınavından (YDS, YÖKDİL, IELTS, TOEFL) yine en az 55 puan almanız gerekmektedir. Söz konusu şartlar YÖK’ün belirlemiş olduğu asgari şartlardır. Üniversiteler lisans ya da yüksek lisans diploma derecesi ile mülakat gibi ek koşullar sunma hakkına sahiptir.
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