Yüksek emeklilik maaşı nasıl alınır? Nelere dikkat edilmeli?

Emekli aylığı, yaşın ilerlemesi nedeniyle çalışma gücünün azalması sonucu gelir kaybına uğrayan sigortalıların geçimlerini sağlamak amacıyla kurulmuş yaşlılık sigortasından bağlanan aylığı ifade etmektedir.

Bu açıdan ekonomi gündeminden düşmeyen ve çalışanlar tarafından en çok merak edilenler arasında emeklilik konusu yer alıyor.

Zira Türkiye gibi hayat şartlarının çok çetin olduğu ülkelerde güzel ve rahat bir emeklilik milyonlarca çalışanın hayali...



Emeklilerin maaşlarının düşük olduğunu ve çoğu emeklinin yoksulluk sınırının altında maaş aldığı ülkemizde çalışanların en çok merak ettiği konulardan birisi de emekli maaşımı nasıl yüksek alırım sorusudur.

Yüksek emekli maaşı için dikkat edilmesi gereken hususlar ise şunlardır...



Bir çalışanın yüksek emekli maaşı alması için temel iki belirleyici bulunmaktadır.

Bunlar; çalışma dönemlerinde yüksek prime esas kazançlar üzerinden adlarına emeklilik primi kesilmesi ve yüksek aylık bağlama oranlarının elde edilmesidir. Ancak her ikisi de her istenildiğinde değiştirilebilecek bir esnekliğe sahip değildir.

Yapılan hesaplamalar ülkemizde halen %30-35 bandında bir kayıt dışı çalışmanın varlığını göstermektedir. Kayıtlı çalışanların çok önemli bir oranının primleri de asgari ücret üzerinden ödenmektedir. Bu bakımdan yüksek bir emekli aylığı için yüksek kazanç üzerinden çalışma pek çok çalışan için mümkün olamamaktadır.



SGK emeklilik yaşında olduğu gibi hesaplama sisteminde de önemli değişiklikler yapılmıştır.

Sosyal güvenlik sisteminin finansman açığının kapatılması için emeklilik şartları zorlaştırılmış, buna karşın bağlanan maaş oranlarını belirleyen hem aylık bağlık oranları hem de ortalama kazancın hesabında dikkate alınan güncelleme katsayısı ise düşürülmüştür.

Emekli aylığının hesabında temel olarak 3 dönem ayrımı bulunmaktadır.

01.2000 tarihinden önce,01.2000 ve 01.10.2008 tarihleri arası,10.2008 tarihinden sonra...



Her çalışanın bir uzmana sorduğu soru şu! Yüksek emekli maaşı için ne yapmalı?

Emekli aylığı hesabında önceki dönemlerin aksine emekliliğe yakın dönemlerde ödenen primler değil, ödenmiş olan tüm primler dikkate alınmaktadır.



Çalışanlar e-devlet aracılığıyla kolayca emekliliklerine esas olan kazançlarını hizmet cetvellerinden takip edebilirler.

Harici/elden ücret-prim-ikramiye almaktan kaçınmalıdır.

Tüm çalışma dönemlerinde elde ettikleri ücretlerin emeklilik hesabında dikkate alınacağı unutmamalıdırlar. Özellikle son dönemde artan yak hak ödemelerinden düzenlilik taşıyanların prime tabi tutulmasına dikkat edilmeli, amacını aşan hediye çeki gibi uygulamaların negatif etki yaptığı unutulmamalıdır.



Düşük kazançlı çalışanlar için emeklilik hesabında avantaj sağlayacak bir diğer husus ise birden fazla işverene bağlı kayıtlı çalışmak

Sosyal güvenlik sistemimiz, 5510 s.k. 4/1(a) kapsamında birden fazla işverene tabi olarak çalışmaya izin verdiği için işçi adına iki ayrı iş yerinden ödenen primlerin toplamı emekli aylığına esas tutarı arttıracaktır.

İlgili yılda geçerli olan SGK üst sınırını aşan ödemelerin hesapta dikkate alınmayacağını belirtmekte fayda bulunmaktadır. Aynı zamanda kaç farklı işyerinde çalışırsanız çalışın aylık gün sayınız 30 olacaktır.



Yurt dışı, doğum ve askerlik borçlanması halleri 01.01.2000 tarihinden öncesine denk geliyor ise, mümkün olan en üst sınırdan borçlanma yapılması emekli aylığını arttıracaktır. Askerliğin uzun dönemli yapılmış olması, bu durumdaki kişiler için önemli bir fırsat olacaktır.



Emeklilik tarihinin seçiminde içinde bulunulan ekonomik göstergeler de dikkate alınmalıdır.

Emeklilik için gerekli şartları taşıyan kişiler, içinde bulundukları yılın ekonomik göstergelerine göre karar vermelidir. Ekonomik büyüme hızı ve enflasyon oranı, emekli maaşlarındaki zam oranından yüksek ise, takip eden yılbaşında emeklilik başvurusunda bulunulmalıdır. Tersi durumda, enflasyon ve ekonomik büyüme hızı emekli aylıklarına yapılan zam oranından daha düşük gerçekleşirse, yıl sonunu beklemeden emeklilik dilekçelerinin SGK’ya verilmesi daha yüksek emekli aylığı alınmasını sağlayabilecektir.



Emekli olacaklar son 3.5 yıl kuralına dikkat edilmeli.

Emeklilik sisteminde 4/c, 4/a ve 4/b şeklinde en avantajlıdan başlayan bir sıralama mevcuttur. Bu kurala uygun olarak en son 7 yılda en fazla hangi statüden ödeme yaparsanız ona göre emekli olunur. Buna dikkat edilmesinde de fayda vardır.