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Yozgat Bozok Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi veya Rektörlükçe görevlendirilecek sözleşmeli personeller alınacak.
GÜNDEM 25.01.2021, 14:18
Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi 48 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; "Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2020 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personeller alınacaktır." denildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; "Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2020 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personeller alınacaktır." denildi.
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