YouTube'un resmi hesaplarından Bilal Göregen paylaşımı

Aralık 2018’de YouTube’a yüklediği videoda Otomania’nın levan Polkka şarkısını darbuka ile çalıp söyleyen Bilal Göregen, sosyal medyada popüler oldu.

Bilal Göregen’in videosu daha sonra üzerine kedi GIF’i eklenip Reddit ve 9gag gibi platformlarda da paylaşılmaya başladı ve dünya çapında 'Cat Vibing' adında bir akım başlattı.

Bilal Göregen kimdir?

Göregen, 1 Kasım 2020’de montajlı videoyu kendi kanalından paylaşınca 17 milyon görüntüleme ve 1 milyon 100 binden fazla beğeniye ulaştı. Dünyanın en büyük video portalı YouTube da Göregen'in kedi monteli videosunu resmi Instagram hesabından paylaştı. Youtube ayrıca, Göregen’in kanalının linkini de biosuna ekledi.

When the beat drops… so do we ? Here’s why cats (and everyone else) are vibing to Bilal Göregen. Checkout his channel → https://t.co/fS4nviOAqP pic. twitter.com/I8xfZlJeUu

Video, kısa süre içerisinde 200 binden fazla beğeni aldı. Aynı videonun daha sonra YouTube'un Twitter hesabından da paylaşıldığı görüldü.

