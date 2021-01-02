Youtube’un korku sektörü

YouTube’da korku içerikli kanalların sayısı her geçen gün artıyor. Hedef kitlesini çocuklar ve gençlerin oluşturduğu bu kanallar tarafından cin, büyü, sihir, ayin, ritüel ve hayalet gibi başlıklarla hazırlanan YouTube içerikleri büyük tehlikelere kapı aralıyor. Birçoğu sahte ve kurgu içeriklerle hazırlanan ve merak duygularına hitap eden bu sakıncalı içeriklere karşı aileler dikkatli olmalı.



Dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan internet sitelerinin başında gelen YouTube’da korku içeriklerinin sayısı her geçen gün artıyor. YouTube içerisinde bir sektör haline gelen paranormal ve metafiziksel videolar yabancı ve yerli birçok içerik üreticisi tarafından kullanılıyor. Cin, büyü, sihir, ayin, ritüel ve hayalet gibi konularla çekilen videoların hedef kitlesini de ne yazık ki çocuklar ve gençler oluşturuyor. Yetişkinler açısından bile büyük bir tehlikeye neden olabilecek bu videolara ulaşmak giderek kolaylaşıyor. Merak ve ürperme duygularına hitap eden ve çoğu kurgu olan bu içeriklere karşı aileler çok dikkatli olmalı. Herhangi bir yaş sınırlaması ve uyarı olmadan yayılan bu tarz YouTube içeriklere ulaşım ise çok kolay.



Büyücü, hüddam ve medyum gibi sahtekarların oldukça sık kullandıldığı videolar tamamen bilinçsizce paylaşılıyor. Sonuçlarının nereye varacağı düşünülmeden üretilen bu içerikler nedeniyle izleyicilerin büyük psikolojik ve mental sıkıntılar yaşamasına kapı aralanıyor. Cinler alemi ve paranormal olaylar hakkında yalan yanlış birçok bilginin paylaşıldığı bu videolar, kötü örnek teşkil ediyor. YouTube’daki bu sakıncalı içeriklere erişim ise çok kolay. Bilinçsizce sadece para kazanmak uğruna üretilen bu videolar, ‘Ruh çağırdık’, ‘Büyü yapıtık’, ‘Cinci hocaya sorduk?’ gibi dikkat çekici başlıklarla servis ediliyor.

