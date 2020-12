YouTube'un dünyaya duyurduğu Bilal Göregen'den Milli Gazete'ye açıklam

2010 yılındaki yarışma programı Yetenek Sizsiniz ile Türkiye çapında büyük bir üne kavuşan Bilal Göregen'in ünü bu sefer de dünya çapında duyuruldu.

2018 yılında Darbuka ile çalıp söylediği Otomania’nın levan Polkka şarkısı, son ayların en çok dinlenen şarkılarından biri oldu. Öyle ki Portekiz 1. Lig takımı Paços Ferreira, maçtan sonra statta Göregen’in fenomen olan videosunu çaldı.

?? Bilal Göregen Portekiz Ligi'nde? Paços Ferreira - Famalicao maçından sonra çalan şarkı size de tanıdık gelmedi mi? pic. twitter.com/j2rbOICDVv

— Futboo (@FutbooCom) December 3, 2020



Adının bu kadar duyulmasından sonra bu sefer de dünyanın en popüler video sitesi YouTube, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Bilal Göregen’in fenomen olan videosunu, resmi hesapları Instagram ve Twitter üzerinden dünyaya duyurdu. Youtube tarafından paylaşılan videodan sonra tüm dünyanın konuştuğu Bilal Göregen, duygularını Milli Gazete’yle paylaştı.

YouTube’un resmi hesapları Twitter ve İnstagram'dan videosunu paylaşması hakkında konuşan Bilal Göregen, “Böyle bir paylaşımdan ötürü guru duyduğunu ve engelli olmanın başarıya engel olmadığını bir kez daha göstermenin mutluluğun yaşadığını ifade etti.

When the beat drops… so do we ? Here’s why cats (and everyone else) are vibing to Bilal Göregen. Checkout his channel → https://t.co/fS4nviOAqP pic.twitter.com/I8xfZlJeUu

— YouTube (@YouTube) December 3, 2020



Şarkının bu kadar tutması hakkında konuşan Göregen, toplumun genel olarak beğenisini dikkate aldıklarını ve bu konuda çalıştıklarını ifade ederek; öngürülerinin biraz da iyi olduğunu söyledi.

Bilal Göregen, ayrıca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde görme engelli olsa da tüm dünyaya darbuka ile neler yapılacağını göstermenin mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, engelli vatandaşlara, “Hayatta hiçbir şekilde yılmasınlar.” tavsiyesinde bulundu.

Yeni projeler için yurt içi ve yurt dışından bir çok teklif geldiğini ancak şu ana kadar bir anlaşma olmadığını ve görüşmelerin de devam ettiğini söyleyen Göregen, bizim için asıl olan ülke menfaatine katkı sağlamak olduğunu açıkladı. Tüm dünyada popüler olmasından dolayı son günlerde YouTube kanalına yabancıların ilgisinin ve yorumlarının gelmesi hakkında da konuşan Göregen, bundan dolayı mutluluk duyduğunu ve daha güzel videolar çekmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kemal Sala / Milli Gazete

?? Bilal Göregen Portekiz Ligi'nde? Paços Ferreira - Famalicao maçından sonra çalan şarkı size de tanıdık gelmedi mi? pic. twitter.com/j2rbOICDVv — Futboo (@FutbooCom) December 3, 2020

When the beat drops… so do we ? Here’s why cats (and everyone else) are vibing to Bilal Göregen. Checkout his channel → https://t.co/fS4nviOAqP pic.twitter.com/I8xfZlJeUu — YouTube (@YouTube) December 3, 2020