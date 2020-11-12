Youtube'ta yaşanan erişim sorunu çözüldü

Video paylaşım platformu Youtube'da videolara erişim sağlanamamasının ardından yaşanan sorun çözüldü.

Kullanıcılar video seyretmek istediğinde "Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" uyarısı ile karşılaştı.

Söz konusu erişim probleminin neden kaynaklandığına yönelik herhangi bir açıklama yapılmazken yaşanan sorun ise dikkat çekti.

