Youtube'ta yaşanan erişim sorunu çözüldü
Video paylaşım platformu Youtube'da yaşanan erişim sorunu çözüldü.
GÜNDEM 12.11.2020, 04:37
Video paylaşım platformu Youtube'da videolara erişim sağlanamamasının ardından yaşanan sorun çözüldü.
Kullanıcılar video seyretmek istediğinde "Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" uyarısı ile karşılaştı.
Söz konusu erişim probleminin neden kaynaklandığına yönelik herhangi bir açıklama yapılmazken yaşanan sorun ise dikkat çekti.
Kullanıcılar video seyretmek istediğinde "Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" uyarısı ile karşılaştı.
Söz konusu erişim probleminin neden kaynaklandığına yönelik herhangi bir açıklama yapılmazken yaşanan sorun ise dikkat çekti.
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|Takımlar
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|18
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|1
|Takımlar
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|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
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