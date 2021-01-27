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YouTuber gazeteci Cüneyt Özdemir yeni bir sektöre yelken açıyor
Gazeteci Cüneyt Özdemir, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programında dizi işine gireceğini söyledi.
GÜNDEM 27.01.2021, 12:01
Haber Global'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk olan gazeteci Cüneyt Özdemir mini dizi işine gireceğini açıkladı.
Mini dizinin yazar ve yapımcısı olacağını belirten Özdemir, "6-8 bölümlük mini dizi. Ama Türkiye'de yaşanmış ve çok komplo teorisi kurulan bir iki olayla ilgili dizi çekmeyi düşünüyoruz" dedi.
Cüneyt Özdemir, "Şimdi, ben görsel anlatıyı daha benimsiyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde bir dizi çekmeyi düşünüyorum. Yazar ve yapımcı olarak. Tabii daha politik, biraz daha Türkiye'nin yakın siyaset tarihiyle ilgili. Dijital mecra veya televizyon için de olabilir. Bir mini dizi, 6-8 bölümlük mini dizi. Ama Türkiye'de yaşanmış ve çok komplo teorisi kurulan bir iki olayla ilgili. Bu belgesel değil ama bayağı dizi çekmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Mini dizinin yazar ve yapımcısı olacağını belirten Özdemir, "6-8 bölümlük mini dizi. Ama Türkiye'de yaşanmış ve çok komplo teorisi kurulan bir iki olayla ilgili dizi çekmeyi düşünüyoruz" dedi.
Cüneyt Özdemir, "Şimdi, ben görsel anlatıyı daha benimsiyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde bir dizi çekmeyi düşünüyorum. Yazar ve yapımcı olarak. Tabii daha politik, biraz daha Türkiye'nin yakın siyaset tarihiyle ilgili. Dijital mecra veya televizyon için de olabilir. Bir mini dizi, 6-8 bölümlük mini dizi. Ama Türkiye'de yaşanmış ve çok komplo teorisi kurulan bir iki olayla ilgili. Bu belgesel değil ama bayağı dizi çekmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
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