Youtuber Fariz B. hakkında gözaltı kararı
İstanbul Bağcılar'da yaşı küçük bir çocukla mizansen video çeken Youtuber Fariz B. hakkında soruşturma başlatılarak, gözaltı kararı verildi.
GÜNDEM 27.01.2021, 09:34
İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcılar'da yaşı küçük bir çocuğu kullanarak video çekip sosyal medya hesabından paylaşan Fariz B. hakkında, söz konusu videonun mizansen olduğunun anlaşılması üzerine soruşturma başlattı.
Başsavcılık soruşturma kapsamında Fariz B. hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılık soruşturma kapsamında Fariz B. hakkında gözaltı kararı verdi.
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