YouTube o özelliği tüm kullanıcıların hizmetine sundu
Youtube'un beta kullanıcılara açık olan hashtag özelliği tüm kullanıcılar için kullanılabilir hale getirildi.
GÜNDEM 22.01.2021, 15:23
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YouTube'un bir süredir beta kapsamında test ettiği "hashtag" özelliği tüm kullanıcılar için aktif edildi.
Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal paylaşım platformlarında sık kullanılan "hashtag" YouTube'da da kullanılmaya başlandı.
Böylece artık "hashtag"ler üzerinden aynı içeriğe sahip videolara erişmek mümkün oluyor. Yani #teknoloji şeklinde arama yapıldığında bu "hashtag"'in yer aldığı videolar otomatik olarak listeleniyor.
Ayrıca kullanıcılar istedikleri "hashtag"leri takip edip içerikleri bu şekilde de görüntüleyebiliyor.
Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal paylaşım platformlarında sık kullanılan "hashtag" YouTube'da da kullanılmaya başlandı.
Böylece artık "hashtag"ler üzerinden aynı içeriğe sahip videolara erişmek mümkün oluyor. Yani #teknoloji şeklinde arama yapıldığında bu "hashtag"'in yer aldığı videolar otomatik olarak listeleniyor.
Ayrıca kullanıcılar istedikleri "hashtag"leri takip edip içerikleri bu şekilde de görüntüleyebiliyor.
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