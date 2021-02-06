Yönetici olmak isteyenler! Eğitim yönetimi sertifikası nasıl alınır?

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Söz konusu yapılan değişiklik ile eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı yada müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek isteyen adaylara Eğitim Yönetimi Sertifika Programı eğitimi zorunlu hale getirildi.

Eğitim Yönetimi Sertifikası’nın geçerlilik süresi 8 yıl olacak.



Yayımlanan yeni yönetmeliği göre Eğitim yönetimi sertifikası programı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce verilecek.

Aynı şekilde eğitim programının içeriği, süresi ve başvuru yapacak adayların seçimi de Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Öte yandan Eğitim yönetimi sertifikası yüz yüze yada uzaktan eğitim şeklinde olacak.



Eğitim yönetimi sertifika programı uzaktan veya yüz yüze eğitim kapsamında sürdürülebilecek.

Yöneticiliğe ilk defa görevlendirmede, yazılı sınav puanının yüzde 50'si, değerlendirme sonucu alınan puanın yüzde 30'u ve sözlü sınav sonucu alınan puanın ise yüzde 20'si dikkate alınacak.

Yazılı sınavda ise değerlendirme 60 ve üzerinde puan alanlar için geçerli olacak.

