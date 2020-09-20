Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, geri manevra yapan otomobil, elinde yemek tabaklarıyla yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
GÜNDEM 20.09.2020, 01:51
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Kaza, Manavgat ilçe merkezindeki Hükümet Caddesi'nde meydana geldi.
Elinde yemek tabaklarıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Pakize Acar'a, Musa K.'nin idaresinde geri manevra yapan otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Pakize Acar yaralandı.
Olayı fark eden sürücü ve yanındaki yolcu yere düşen kadına ilk müdahaleyi yaptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Pakize Acar'ı hastaneye götürdü. Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil, elinde tabakla yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpıyor.
Çarpmanın etkisiyle kadın yere savrulurken, araçtan inen sürücü ve araçtaki bir yolcu kadına müdahale ediyor.
Elinde yemek tabaklarıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Pakize Acar'a, Musa K.'nin idaresinde geri manevra yapan otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Pakize Acar yaralandı.
Olayı fark eden sürücü ve yanındaki yolcu yere düşen kadına ilk müdahaleyi yaptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Pakize Acar'ı hastaneye götürdü. Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil, elinde tabakla yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpıyor.
Çarpmanın etkisiyle kadın yere savrulurken, araçtan inen sürücü ve araçtaki bir yolcu kadına müdahale ediyor.
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