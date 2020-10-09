Yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Sivas'a giden Özcan Gökdemir idaresindeki yolcu otobüsü, Yerköy ilçesine bağlı Karaca Ahmetli köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada otobüsteki 10 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

