Yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Yozgat'ta bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.
GÜNDEM 09.10.2020, 07:10
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Sivas'a giden Özcan Gökdemir idaresindeki yolcu otobüsü, Yerköy ilçesine bağlı Karaca Ahmetli köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada otobüsteki 10 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri tarafından Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İstanbul'dan Sivas'a giden Özcan Gökdemir idaresindeki yolcu otobüsü, Yerköy ilçesine bağlı Karaca Ahmetli köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada otobüsteki 10 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri tarafından Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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