Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul dahil bir çok ilde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
GÜNDEM 08.10.2020, 07:44
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege Bölgeleri ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara ve Ege(Aydın ve Muğla hariç) Bölgelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m²) olması bekleniyor..
Batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusu ile İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Marmara ve Ege(Aydın ve Muğla hariç) Bölgelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın; Marmara'nın güney ve doğusu ile İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bölge genelinde kuvvetli (21-50 Kg/m²),Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege, zamanla Muğla ve Aydın dışında tüm bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa, Uşak, Denizli ve Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey batısında yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor.
KÜTAHYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, sabah(09.10.2020)saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah (09.10.2020) saatlerinde sağanak yağışlı
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bu gece saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİVAS °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık.
Batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusu ile İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Marmara ve Ege(Aydın ve Muğla hariç) Bölgelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın; Marmara'nın güney ve doğusu ile İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bölge genelinde kuvvetli (21-50 Kg/m²),Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege, zamanla Muğla ve Aydın dışında tüm bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa, Uşak, Denizli ve Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey batısında yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor.
KÜTAHYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, sabah(09.10.2020)saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah (09.10.2020) saatlerinde sağanak yağışlı
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bu gece saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİVAS °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık.
28°
parçalı az bulutlu
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