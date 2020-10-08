YÖK’ten üniversitelere tedbir kılavuzu

Önümüzdeki günlerde başlaması planlanan ‘normal eğitim’ ile ilgili uyulması gereken kurallar YÖK tarafından üniversitelere gönderildi. Pandemi mücadelesinde neler yapılması gerektiği bir kılavuzda toplanarak, üniversitelerin yüz yüze eğitimde hazırlıklı olması istendi. Kılavuzda yer alan öneriler arasında sınıflarda her 4 metrekareye 1 öğrenci düşecek şekilde planlama yapılması gerektiği de belirtildi.



Kılavuzda üniversite yerleşkeleri içerisinde pozitif vaka saptanması durumunda “temaslılar” ve “yakın temaslıların” tespit edilerek ilgili sağlık birimlerinin bilgilendirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Yakın temaslıların hemen izole edilmesi bilgisine yer verildi.



Yapılması gerekenler noktasında kapalı alanlarda bulunan herkesin sürekli maske kullanımı sağlanması gerektiği kılavuzda yer alırken, birlikte yapılan aktivitelerde yakın mesafede olunması gerekli ise maskeye ilaveten ayrıca yüz siperliği de kullanılması tavsiye edildi. Ortak kullanılan mekânlarda mümkün olduğunca klima veya vantilatör kullanılmaması uyarısı yapılırken, ortamların sıkça havalandırılması da istendi.



Kılavuzda dersliklerde neler yapılması gerektiği da maddeler halinde sıralandı: “Kampüs içerisindeki derslik, kütüphane, laboratuvar, yemekhane, spor tesisleri gibi ortak kullanım alanları periyodik olarak temizlenmelidir. Ortak kullanılan mekânlarda kişi sayısı azaltılmalıdır. Derslik girişinde o dersliğin maksimum öğrenci kapasitesini belirten bilgileri içeren görsel materyallere yer verilmeli, oturma düzeni ve mesafeleri de önceden ayarlanmış olmalıdır. Korunma ve tedbirlere yönelik afiş-poster vb. bilgilendirici materyallere uygun yerlerde yer verilmelidir.”

