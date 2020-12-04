YÖK’ten ‘Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim’

YÖK, Engelliler Günü münasebetiyle üniversitelerde eğitim gören engelli öğrencilerin durumunu masaya yatırdı. Kovid-19 küresel salgın önlemleri kapsamında yürütülen uzaktan eğitim sürecinde üniversitelerde engelli öğrencilere yönelik alınan tedbirleri ve mevcut durumu paylaşan YÖK, ‘engelsiz erişim ve engelsiz eğitim’ mottosuyla üniversiteleri bütün öğrenciler için erişilebilir kılmayı amaçlıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kovid-19 küresel salgın önlemleri kapsamında yürütülen uzaktan eğitim sürecinde üniversitelerde engelli öğrencilere yönelik alınan tedbirleri ve mevcut durumu analiz etti. YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Çalışma Grubu, engelli üniversite öğrencilerinin eğitime erişimini kolaylaştırmak için faaliyetler yaparken, ‘engelsiz erişim ve engelsiz eğitim’ sloganıyla üniversiteleri bütün öğrenciler için erişilebilir kılmayı amaçlıyor.



YÖKSİS verilerine göre, yükseköğretim kurumlarında 51 bin 647 engelli öğrenci bulunurken, bu öğrencilerin 27 bin 782’si ön lisans, 23 bin 581’i lisans, 236’sı yüksek lisans ve 48’i doktora düzeyinde eğitim görüyor. Öğrencilerin yüzde 89’u ise açık öğretim programlarında eğitimlerine devam ediyor. YÖK, ‘engelsiz erişim ve engelsiz eğitim’ mottosuyla işitme engelli veya otizm spektrum bozukluğu gibi farklı engelli gruplarından öğrencileri de yükseköğretime kazandırmayı hedefliyor. Gerçek engelli öğrenci sayılarının YÖKSİS’te kayıtlı bulunanlardan daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.



Pandemi döneminde uzaktan eğitim devam ederken hastalığı bulunan veya engelli olan öğrenciler farklı problemlerle karşılaşıyor. YÖK tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitimde canlı derslerde ve içerikler hazırlanırken engelli öğrencilere yönelik farkındalık oluşturacak bir dizi tedbir ve önlemleri kapsayan bir çerçeve karar hazırlanarak üniversitelere gönderildi. Yazıda, sadece farkındalık arttırarak sunumlarda, ders hazırlıklarında ve ders anlatımında dikkat edilecek küçük değişikliklerin bu öğrenciler için büyük anlam ifade edeceğinin altı çizildi. Konuyla ilgili olarak ‘Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi’ ile ‘Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu’nda uzaktan öğretimi süreğen hastalığı bulunan ve engelli öğrencilere mümkün olduğunca erişilebilir kılmak için gerekli tedbirlerin imkanlar çerçevesinde alınmasına yönelik esaslara yer verildi.

