Yoksulluk sınırı 9 bin liraya doğru

Her ay açıkladıkları açlık ve yoksulluk rakamları ile vatandaşın geçim şartları ile ilgili önemli veriler ortaya koyan Türk-İş, ocak ayı rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan rakamlara göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 652 liraya, yoksulluk sınırı ise 8 bin 638 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın “yaşama maliyeti” ise aylık 3 bin 222 lira olarak hesaplandı. Dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarının bir önceki aya göre yüzde 2,39 arttığı kaydedilen araştırma sonuçlarına göre, gıda enflasyonunda son on iki ay itibarıyla artış oranı yüzde 19,48 oldu. Süt, yoğurt, peynir grubunda yüksek oranda gerçekleşen fiyat artışları mutfak harcamasına bu ay gelen ek maliyetin temel nedeni oldu.



Araştırmada mutfak harcamaları ile ilgili en dikkat çeken kalem ise son günlerde yaşanan artış ile artık el sürülemez hale gelen ayçiçeği yağı ile ilgili rakamlar oldu. Ayçiçeği yağında yaşanan artışın kamuoyunda da büyük bir yankı bulduğu ifade edilen araştırmada, ayçiçeği yağının 1 litresinin 17,90 TL olduğu kaydedildi.

