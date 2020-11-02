YÖKDİL sınav başvuruları bugün sona eriyor! İşte başvuru ekranı...

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) sınav başvuruları için bugün son gün...

YÖKDİL başvuruları 2 Kasım yani bugün saat 23:59 itibariyle sona erecek.

Adaylar bugün YDS başvurusu yapamadıkları takdirde 9 Kasım günü geç başvuru yapabilecekler.

YÖKDİL sınavı 13 Aralık 2020 tarihinde, İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığı’nın internet adresinden ulaşabileceklerdir.

YÖKDİL Sınavı 80 sorudan oluşmaktadır.

YÖKDİL sınavı kelime bilgisi, dilbilgisi, cümle ve paragraf tamamlama, diyolog tamamlama Türkçeden İngilizceye, İngilizceden Türkçeye karşılığındaki ifadeyi bulma gibi soruların yanı sıra fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarına ait konulardan oluşmaktadır.

YÖKDİL’de uygulanacak testler, çoktan seçmeli sorulardan oluşmakta olup, sınavda sözlük ve benzeri yardımcı araçlar kullanılmamaktadır.

YÖKDİL’de çıkan soru tipleri Sağlık, Sosyal ve Fen alanlarında değişiklik göstermemektedir.

YÖKDİL sınavının Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri şeklinde alanlara ayrılması ise cümlelerin ve paragrafların içeriklerini etkilemektedir.

YÖKDİL sınavında YDS’den farklı olarak diyalog tamamlama ve eş anlamlı cümle soru tipleri yer almamaktadır.

