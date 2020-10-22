YÖKDİL sınav başvuruları başladı! Sınav başvurusu nereden yapılacak?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) sınav başvuruları için tarih 21 Ekim 2020 olarak duyuruldu.

YÖKDİL sınav başvurusu için ise son gün 2 Kasım Pazartesi

YÖKDİL sınavı 13 Aralık 2020 tarihinde, İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığı’nın internet adresinden ulaşabileceklerdir.

YÖKDİL Sınavı 80 sorudan oluşmaktadır.

YÖKDİL sınavı kelime bilgisi, dilbilgisi, cümle ve paragraf tamamlama, diyolog tamamlama Türkçeden İngilizceye, İngilizceden Türkçeye karşılığındaki ifadeyi bulma gibi soruların yanı sıra fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarına ait konulardan oluşmaktadır.

YÖKDİL’de uygulanacak testler, çoktan seçmeli sorulardan oluşmakta olup, sınavda sözlük ve benzeri yardımcı araçlar kullanılmamaktadır.

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