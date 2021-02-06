YÖKDİL başvuruları başladı! YÖKDİL sınavı ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2021-YÖKDİL/1 oturumu 28 Mart’ta yapılacak.

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.



YÖKDİL başvuruları 05 Şubat 2021 tarihinde başlayacak ve 15 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.

Geç başvurular ise 24 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.



YÖKDİL başvurularında HES kodu bilgisi alınacak.

Adayların başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmeleri gerekiyor.



