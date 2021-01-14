Son dönemlerde sıkça karşılaşılan ‘para karşılığı tez ve ödev hazırlatan’ sitelerle ilgili YÖK harekete geçti. YÖK, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, para karşılığı tez ya da ödev hazırlayarak ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suça yardım’ suçlarını işleyenlerle ilgili kamu davası açılmasını talep etti. Savcılığın soruşturmayı derinleştirmesi neticesinde birçok akademisyen ve öğrencinin hapis, para cezası ya da tezinin iptal edilmesiyle karşı karşıya kalabileceği tahmin ediliyor.

YÖk, harekete geçti! Yükseköğretim Kurulu (YÖK), para ile ödev ve tez hazırlayan ve hazırlatanlarla ilgili suç duyurusunda bulundu. YÖK, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, para karşılığı tez ya da ödev yapılarak ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suça yardım’ suçlarını işleyen internet siteleri ve buralardan destek alarak üniversiteleri dolandırmaya teşebbüs edenler hakkında kamu davası açılması talebinde bulundu. YÖK’ün suç duyurusu dilekçesinde ayrıca başkaları için para karşılığı tez ya da ödev yapıldığı ve çevrim içi sınavlara müdahil olunduğu belirtilen internet sitelerinin ve sosyal medya hesaplarının açık adreslerine de yer verildi.



YÖK, son dönemlerde sıkça gündeme gelen ‘para karşılığı tez ve ödev hazırlama’ haberleriyle ilgili harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ‘para karşılığı tez ve ödev hazırlayan ve hazırlatanlarla’ ilgili suç duyurusunda bulunan YÖK, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suça yardım’ suçlarını işleyen internet siteleri ve kişilerle ilgili kamu davası açılması talebinde bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde; danışmanlık/tez yazım ofisleri yetkilileri ile bu yerlerden destek alarak tez, bitirme projesi, ödev gibi bilimsel çalışma üreterek kamu kurumlarını aldatanlar ve savcılıkça yapılacak soruşturma sonucunda tespit edilecek faillerin ‘dolandırıcılık’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suça yardım etme’ suçlarından cezalandırılmaları istendi.



* Öte yandan mevzuata göre tezini, ödevini ya da bitirme projesini başkasına hazırlattığı tespit edilen öğrencinin bu çalışması iptal edilebiliyor. Türk Ceza Kanunu’nda, bu kapsamda ‘dolandırıcılık’ suçu işleyenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçu işleyenlere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve adli para cezası, suçun işlenmesine yardım eden kişiye suçu işleyene verilen cezanın yarısı kadar hapis cezası öngörülüyor. Savcılığın soruşturması neticesinde birçok akademisyen ve öğrencinin hapis, para cezası ya da tezinin iptal edilmesiyle karşı karşıya kalabileceği tahmin ediliyor.

