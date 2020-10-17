Yok böyle pişkinlik! Hırsızlar kendisini uyaran vatandaşları taşladı
Çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden tekstil malzemesi bulunan kamyonetten 26 kutu malzemeyi çalan hırsızlar, iş yerinden kendisini uyaranlara taş fırlattı.
GÜNDEM 17.10.2020, 13:28
1
Olay, sabah 08.30 sıralarında Saadetdere Mahallesi'nde yaşandı. Plakasız bir araçla gelen maskeli hırsızlık şüphelileri içerisinde yurt dışına gönderilmek üzere kolilerce tekstil malzemesi bulunan kamyonetin kilidini kırdı. Çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden 26 kutu malzemeyi çalan hırsızlık şüphelileri bir süre sonra iş yerinden kendisini uyaranlara taş fırlattı.
Olayın mağdurlarından Sezgin Gelgeç sabah saatlerinde olayın olduğunu ifade ederek, “Kırıkkale'den geldi aracımız irsaliye alacaktık. Arabayı patlatmışlar 15-20 dakika arasında. Tekstil kolileri vardı, içinde giysiler vardı. Hırsızlar vatandaşlara taş atıyor arkadaşlara görüntülemişler” diye konuştu.
Olayın mağdurlarından Sezgin Gelgeç sabah saatlerinde olayın olduğunu ifade ederek, “Kırıkkale'den geldi aracımız irsaliye alacaktık. Arabayı patlatmışlar 15-20 dakika arasında. Tekstil kolileri vardı, içinde giysiler vardı. Hırsızlar vatandaşlara taş atıyor arkadaşlara görüntülemişler” diye konuştu.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 17 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2
Sayfalar Tümü