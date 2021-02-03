YÖK Başkanı Saraç'tan yüz yüze eğitim açıklaması

YÖK Başkanı Yekta Saraç, sosyal medya hesabından üniversitelerdeki yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı.

Twitter’dan yaptığı açıklamasında yüz yüze eğitim için Sağlık Bakanlığı'ndan görüş alındığını belirten Saraç, şu paylaşımı yaptı:

"1- Değerli gençler,Yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde “yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerini almak üzere" Sağlık Bakanlığımıza bir yazı gönderdik.

2- Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri siz değerli öğrencilerimizin ve hocalarımızın sağlığı için büyük önem taşıyor..."



2- Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri siz değerli öğrencilerimizin ve hocalarımızın sağlığı için büyük önem taşıyor...

— M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) February 2, 2021



2- Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri siz değerli öğrencilerimizin ve hocalarımızın sağlığı için büyük önem taşıyor... — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) February 2, 2021

