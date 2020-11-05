YÖK Başkanı doğruladı: Yatay geçişlerde usulsüzlük yapıldı

Koronavirüs nedeniyle Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş olanağı tanınması uygulaması nedeniyle bazı yerlerde usulsüz geçişler yapıldığı ortaya çıktı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, bazı üniversitelerde usulsüz yatay geçiş yapıldığı iddialarını doğruladı.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, “Türkiye’de üniversite sınavlarında 700 bin, 800 bininci olup yurt dışında tıp fakültesi, diş hekimliği gibi bölümlere kayıt yaptıranların pandemi gerekçesiyle Türkiye’de özel okullara kayıt yaptırdığını” gündeme getirdi.

YÖK Başkanı Saraç da bu ifadeleri doğruladı.

Saraç şunları söyledi:



“O nasıl kaynaklandı? Pandemi döneminde yurt dışında okuyan öğrencilerimiz ilk binde ise onların doğrudan geçişiyle ilgili bir karar almıştık. Bütün bu düzenlemeler, kanunlar ve mevzuatlar zaten dürüstlük esasında yapılır. Fakat fark ettik ki çok hızlı bir şekilde oraya kayıt yaptırıp yatay geçişle tekrar Türkiye’ye dönme yoluna giriyorlar.

Dolayısıyla üniversitelere verdiğimiz o yetkide bir kısıtlamaya yeniden gitme durumumuz söz konusu oldu, uyarı yazdık ettik ama üniversitelerin yürüttüğü bir işlem. Gelenlere ne yapacaksınız?

Gelenlerle ilgili, mevzuata aykırı olanların kaydının silinmesi ile ilgili üniversitelere yazdık ama şöyle bir şey oluyor: Kayıt olduktan sonra idare mahkemeleri ‘O bir müktesep haktır’ diyor. Maalesef böyle de bir durum var.”

