YÖK açıklama yaptı! Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Yüksekögretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç tarafından üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması konusunda talimat verildiğine ilişkin iddia hakkında YÖK'ten yalanlama açıklaması geldi.

YÖK'ten üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılacak iddiası hakkında şu açıklama yapıldı:

"'Yüksekögretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler' şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır.

Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir. Bilginize, saygılarımla"

