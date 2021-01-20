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Yoğun bakım doktorunun mesajı sosyal medyada gündem oldu
Türkiye genelinde koronavirüs vakaları azalma gösterirken fedakar doktorlarımız rahat bir nefes almaya başladı.Yoğun bakımda görevli doktorun paylaştığı mesaj sosyal medyada viral oldu.
GÜNDEM 20.01.2021, 17:30
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Koronavirüs vaka sayılarında düşüş ölüm sayılarında gözle görülür azalma sağlık çalışanlarını da rahatlatıyor.
Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda görevli Doktor Deniz Heppekcan sosyal medya hesabından boş yoğun bakım odası fotoğrafı paylaştı.
Sevincini ‘oh be’ mesajı ile dile getiren Heppekcan’ın paylaşımı kısa sürede büyük bir beğeni aldı.
Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda görevli Doktor Deniz Heppekcan sosyal medya hesabından boş yoğun bakım odası fotoğrafı paylaştı.
Sevincini ‘oh be’ mesajı ile dile getiren Heppekcan’ın paylaşımı kısa sürede büyük bir beğeni aldı.
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