Yoğun bakım doktorunun mesajı sosyal medyada gündem oldu

Koronavirüs vaka sayılarında düşüş ölüm sayılarında gözle görülür azalma sağlık çalışanlarını da rahatlatıyor.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda görevli Doktor Deniz Heppekcan sosyal medya hesabından boş yoğun bakım odası fotoğrafı paylaştı.

Sevincini ‘oh be’ mesajı ile dile getiren Heppekcan’ın paylaşımı kısa sürede büyük bir beğeni aldı.



