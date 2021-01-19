YKS sınavı ne zaman yapılacak? 2021 YKS sınav tarihi belli oldu...
Milyonlarca öğrenci ve adayın merakla beklediği sınav takvimi ÖSYM tarafından dün açıklandı. 2021 sınav takvimi de yayımlandı. Peki YKS sınavı ne zaman yapılacak? İşte o tarih...
GÜNDEM 19.01.2021, 10:50
2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihleri duyurulduç
Başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimi http://osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran,
Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavları ise 27 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimi http://osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran,
Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavları ise 27 Haziran tarihlerinde yapılacak.
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