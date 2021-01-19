YKS sınavı ne zaman yapılacak? 2021 YKS sınav tarihi belli oldu...

2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihleri duyurulduç

Başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimi http://osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavları ise 27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

