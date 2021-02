YKS ne zaman yapılacak? YKS başvuru kılavuzu yayımlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kısa adıyla YKS, TYT, AYT ve YDT sınavları olmak üzere toplam üç oturum şeklinde yapılacak.

YKS başvuruları dün başladı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün de sosyal medya hesabından başvuru kılavuzunun yayımlandığını duyurdu.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanan 2021-YKS Kılavuzu'nda yer alıyor.

* Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Tarihleri : 4 Şubat-2 Mart 2021 (Ücret ödeme için son gün, 3 Mart 2021)

* YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 26 Haziran 2021 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

* YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 27 Haziran 2021 (Pazar), 10.15, 180 dakika

* YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 27 Haziran 2021 (Pazar), 15.45, 120 dakika



Kılavuza göre, YKS başvuru ücreti her bir oturum için 90 lira olarak belirlendi.

YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 90,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 3 Mart 2021)

Geç Başvuru Günü : 17-18 Mart 2021 (Sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenmelidir.)

Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50artırımlı olarak 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenecektir.