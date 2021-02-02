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YKS başvurusu ne zaman başlıyor? YKS ne zaman yapılacak?
ÖSYM'nin 2021 sınav takvimi belli oldu. Tarihi açıklanan sınavlar arasında YKS 2021 de bulunuyor. Peki Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları ne zaman yapılacak? YKS sınav tarihi...
GÜNDEM 02.02.2021, 16:29
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2021 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı için T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek.
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran arasında gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran'da yapılacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı için T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek.
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran arasında gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran'da yapılacak.
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