YKS başvuruları başladı! YKS başvurusu nasıl yapılır?

YKS başvuru kılavuz ÖSYM’nin internet sitesinden yayımlandı.

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için yapılacak YKS başvuruları dün resmen başladı. Başvurular 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında alınacak. YKS başvuru işlemleri başvuru merkezlerine gitmeksizin ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

YKS başvurusunu bu tarihler arasında yapamayan adaylar içinse “geç başvuru günü” 17-18 Mart olarak açıklandı.





* Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Tarihleri : 4 Şubat-2 Mart 2021 (Ücret ödeme için son gün, 3 Mart 2021)

* YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 26 Haziran 2021 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

* YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 27 Haziran 2021 (Pazar), 10.15, 180 dakika

* YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 27 Haziran 2021 (Pazar), 15.45, 120 dakika



YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 90,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 3 Mart 2021)

Geç Başvuru Günü : 17-18 Mart 2021 (Sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenmelidir.)

Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50artırımlı olarak 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenecektir.



