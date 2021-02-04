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YKS başvuruları başladı! YKS başvuruları nasıl yapılacak?
ÖSYM YKS başvuru kılavuzunu internet sitesinden yayımladı. YKS başvurusu 4 Şubat ile 2 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. YKS başvuruları nasıl yapılacak? YKS başvuru ücreti ne kaç lira?
GÜNDEM 04.02.2021, 12:24
Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin heyecanla beklediği YKS başvuruları bugün başladı.
YKS başvuru işlemleri için ÖSYM şubelerine gitmeye gerek yok.
Başvurular ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
YKS başvurusu 4 Şubat ile 2 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak
YKS başvurusunu bu tarihlerde yapamayan adaylar için “geç başvuru günü” 17-18 Mart olarak belirlendi.
2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS ücretleri de belli oldu.
Sadece TYT’ye girecek adaylar 90 Lira yatıracaklar.
TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180 Lira,
TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270 Lira yatıracaklardır.
YKS başvuru işlemleri için ÖSYM şubelerine gitmeye gerek yok.
Başvurular ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
YKS başvurusu 4 Şubat ile 2 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak
YKS başvurusunu bu tarihlerde yapamayan adaylar için “geç başvuru günü” 17-18 Mart olarak belirlendi.
2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS ücretleri de belli oldu.
Sadece TYT’ye girecek adaylar 90 Lira yatıracaklar.
TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180 Lira,
TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270 Lira yatıracaklardır.
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