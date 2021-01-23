YKS 2021 başvuruları ne zaman yapılacak? 2021 YKS ne zaman?

ÖSYM, salgın tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı.

Açıklanan tarhiler arasımda YKS'de var.

Sınav tarihleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2021 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı.

YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kısa adı ile YKS 26-27 Haziran arasında gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran'da yapılacak.

YKS 2021 için başvurular 4 Şubat'ta başlayacak. YKS başvurularının biteceği tarih ise 2 Mart 2021. Geç başvuru günü ise 17 Mart 2021’den 18 Mart 2021 saat 23:59’a kadar.

