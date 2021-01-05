Yine yeni reform

A’dan Z’ye her kesimin ekonomik krizi derinden hissettiği ülkemizde hükümet, 2019 ve 2020 yıllarının ardından 2021’e de birtakım ekonomik terimlerin yer aldığı “reform paketi” açıklamalarıyla girdi. Önceki Hazine ve Maliye Bakanı görevi süresince onlarca reform ve paket açıklarken halefi de 2021 yılının “reform yılı” olacağını duyurdu. Para politikalarını yapısal boyutta atılan adımlarla destekleyeceklerini belirten Bakan, “2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacak” dedi. Daha önceki yıllarda yapılan reformlar ve açıklanan paketler ekonomideki kötü gidişatı engelleyememişti.



Gıda enflasyonu, açıklanan yıllık enflasyon rakamı olan yüzde 14,6’yı aşarak yüzde 20,61 olurken; gıdada geçen yıl en yüksek fiyat artışı yüzde 674,4 ile “hazır sütlü tatlılar”da görüldü. “Mutfağın demirbaşları” olan yumurta yüzde 82,2, mercimek yüzde 60,4, ayçiçeği yağı ise yüzde 51,8 zamlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2020’de yıllık enflasyon yüzde 14,60 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) yıllık değişim gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 20,61, alkollü içecekler ve tütün grubunda yüzde 0,65 olarak hesaplandı. Geçen yıl bir önceki yıla göre 120 gıda ürününün fiyatında artış görüldü, 5 ürünün fiyatı azaldı. Söz konusu dönemde fiyatı en çok artan ürün yüzde 674,4 ile hazır sütlü tatlılar oldu. Bu ürünün kilogram fiyatı 20 liraya yaklaştı. Hazır sütlü tatlıları yaklaşık yüzde 100,9 ile karnabahar, yüzde 83,9 ile ıspanak, yüzde 82,2 ile yumurta, yüzde 70,8 ile portakal, yüzde 63,5 ile pırasa ve yüzde 60,4 ile mercimek izledi.



Kıvırcıkta yaklaşık yüzde 59,9, kırmızılahanada yüzde 57,6, kabak çekirdeğinde yüzde 52,6, patlıcanda yüzde 52,07, ayçiçeği yağında yüzde 51,8, mısırözü yağında yüzde 50, kabakta yüzde 49,3, çarliston biberde yüzde 49,1 fiyat artışı oldu. Bu dönemde domates fiyatları yüzde 42,2, süt fiyatları yüzde 2,5 ve kuzu eti yüzde 21,2 yükseldi. Bu dönemde dış ticaretinde düzenlemeler yapılan limon fiyatı ise yüzde 8,08 azaldı. Limonu yüzde 4,5 ile ayran, yüzde 4,14 ile Antep fıstığı, yüzde 1,6 ile yoğurt izledi. Öte yandan bir önceki yılın zam şampiyonu olan sarımsağın fiyatı ise geçen yıl yüzde 0,7 düşüş gösterdi. AA



2021’in de reform ve paket söylemlerini sıkça duyacağımız bir yıl olması beklenirken dün Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde toplam 8 milyar 720,5 milyon lira daha borçlanmaya gitti.

