Yine müteahhitler kazandı! Her daireye otopark şartı 3. kez ertelendi

Yine müteahhitler kazandı. Her daireye otopark şartı düzenlenmesi bir kez daha ertelendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan Otopark Yönetmeliği bir kez daha ertelendi. Her daireye bir otopark yapılmasını zorunlu kılan düzenleme 1 Haziran 2018’de yürürlüğe girecekti. O tarihten bu yana toplam 7 kez erteleme yapıldı.1 Haziran 2018’de yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelikte sırasıyla, 1 Ocak 2019, 30 Haziran 2019, 31 Aralık 2019, 31 Mart 2020, 30 Haziran 2020, 31 Aralık 2020, 31 Mart 2021 tarihlerinde ertelendi.



İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) ve TOBB İnşaat Müteahhitleri Meclis Başkanı Tahir Tellioğlu, Bakanlıktan erteleme talebinde bulunduklarını belirterek şunları söyledi: “Aslında bizim talebimiz 1 yıl erteleme ve yönetmelikte değişiklik yapılmasıydı. Bir yönetmelik 7 kez üst üste erteleniyorsa sahada uygulanma yönünde bir sorun var demektir. Her daireye 1 otopark olmasını biz de istiyoruz. Ancak mevcut imar planları bazı alanlarda bunu imkansız kılıyor. İşte bu noktalar için çözümler üzerinde çalışılmalı. Mümkün olan yerde de elbette yapılmalı. “Mesela 250 metrekare bir arsada bina yapılacak, küçük parsel ve sorun çözülemiyor. Eğer bodrumda bunu yapamıyorsak zeminde yapalım ama bunu imardan kesmeyelim. Bazı yerler var bodrumda da zeminde de yapmak imkansız. İşte bu noktada önerimiz şu: Belediye Kanuna bir ekleme yapılsın. Müteahhit yapamadığı otoparkın bedelini belediyeye ödesin ve belediye bu bütçe ile ilçedeki otopark ihtiyacını karşılayacak yatırımı yapsın. Bir de yönetmelik ticari birimlerde her 40 metrekareye 1 otopark istiyor. Bugün imar durumu ticari olan ama rezidans olarak yapılan yüzlerce proje var. Bu işlerde yönetmeliğin zorunlu dediği kadar otopark yapmak imkansız.” İfadelerini kullandı.