Yılmaz Vural hakkında açıklama! Sağlık durumu nasıl?
Covid-19 sebebiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Teknik direktör Yılmaz Vural'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.
GÜNDEM 27.11.2020, 21:00
67 yaşındaki Vural, geçtiğimiz haziran ayında da koronavirüse yakalanmıştı. Vural'ın ailesinden yapılan açıklamada, "Bugün, oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak takibi devam etmektedir. Durumu ciddiyetini korumaktadır" denildi.
Yılmaz Vural, daha önce Haziran ayında koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu.
Bir kez daha Covid-19'a yakalanan Yılmaz Vural, koronavirüs tedavisi prosedürleri kapsamında yoğun bakıma alındı.
Teknik adamlık kariyerinde 29 kulüpte çalışan 67 yaşındaki teknik adam, son olarak Akhisar Belediyespor'da görev yapmıştı.
Yılmaz Vural'ın ailesi, sosyal medyadan deneyimli teknik adamın durumuyla ilgili bir açıklama yaptı."Babamız COVID-19 tanısı aldığı 19 Kasım tarihinden itibaren tedavi altındadır. Bugün, oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak takibi devam etmektedir. Durumu ciddiyetini korumaktadır."
Yılmaz Vural, daha önce Haziran ayında koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu.
Bir kez daha Covid-19'a yakalanan Yılmaz Vural, koronavirüs tedavisi prosedürleri kapsamında yoğun bakıma alındı.
Teknik adamlık kariyerinde 29 kulüpte çalışan 67 yaşındaki teknik adam, son olarak Akhisar Belediyespor'da görev yapmıştı.
Yılmaz Vural'ın ailesi, sosyal medyadan deneyimli teknik adamın durumuyla ilgili bir açıklama yaptı."Babamız COVID-19 tanısı aldığı 19 Kasım tarihinden itibaren tedavi altındadır. Bugün, oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak takibi devam etmektedir. Durumu ciddiyetini korumaktadır."
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