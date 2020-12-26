Reklam

Son Dakika

Yıllık 13 bin mezun var ama ataması bin 450

Paramedik Derneği Başkanı Tarık Balcı, salgın döneminde paramediklerin iş yükünün arttığının altını çizerken, devlet tarafından verilen desteklerin de yetersiz olduğunu belirtti.

GÜNDEM 26.12.2020, 06:42
3
Yıllık 13 bin mezun var ama ataması bin 450
Balcı, “Paramediklerin rol ve sorumlulukları oldukça yüksek. Çünkü hasta ve yaralılara hem ilaç uygulama yetkisi hem tedavi uygulama yetkisi doktor dışında paramediğe ait. Bu süreç zarfında hastane öncesi hasta bakım iş yüküne çok önemli bir katkı sağlıyor” şeklinde konuştu. Salgın döneminde paramediklerin çok yoğun çalıştığını ifade eden Balcı, “Normalde 24 saat çalışan arkadaşımız 3 gün dinleniyordu, yani aylık 7 nöbet tutuluyordu. Pandemi döneminde ise ayda 14-15 nöbet tuttular. Tabii bu yoğunluk ile ailelerinden uzak durup başka yerde konakladılar. Yaşatılan ekonomik sıkıntılar da cabası” dedi.

Her yıl okulların ilgili bölümlerinden ortalama 13 bin mezun verildiğinin altını çizen Balcı, “2020’de yaşanan bu felakete baktığımızda gördüğümüz tablo şu. Çok yoğun çalışan paramedik, fakat iş yükü azaltılması gerekirken çok az kadro verilen yine paramedik. İş yükünü bu kadar yüksek seviyede yaşarken bu süreçte KPSS devreye giriyor. Şöyle bir somut rakam var. KPSS’de ilk 1000’e giren her 4 öğrenciden 3’ü paramedik mezunu kişiler. Düşünün ki bu insanlar bu kadar iyi derecede. Dünya sağlık çalışanlarına mesleki sınav yaparken biz ise KPSS ile atama yapıyoruz. Yani mesleki bilgi ile değil, genel bilgiler ile atama yapıyoruz. Bu da bir sorun, kaliteyi belirlemek lazım fakat bu şekilde iyi puan almalarına rağmen atama bekliyorlar. 2020 yılında atama yapılan 1.250 paramedik var. Bu süreçte 200 kişi de vakıf ve üniversite hastanesine alındı. Yani toplamda 1450 paramedik çalışanı alındı. Bu sayı ile hiçbir yük ortadan kalkmaz. İhtiyacı ortadan kaldırmaz” ifadelerini kullandı.
MEHMET FAHRİ ÖZKAN / ANKARA
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 26 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 14 27
2. Galatasaray 13 26
3. Fenerbahçe 14 26
4. Beşiktaş 13 25
5. Gaziantep FK 13 24
6. Hatayspor 13 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 13 20
9. Trabzonspor 14 20
10. Konyaspor 13 18
11. Göztepe 14 18
12. Rizespor 13 18
13. Kasımpaşa 14 18
14. Sivasspor 13 17
15. Antalyaspor 14 17
16. Başakşehir 13 15
17. Denizlispor 13 12
18. Gençlerbirliği 13 12
19. Kayserispor 13 10
20. Ankaragücü 13 9
21. Erzurumspor 14 9
Takımlar O P
1. Altay 15 29
2. Giresunspor 15 29
3. Ankara Keçiörengücü 15 27
4. Samsunspor 15 27
5. Tuzlaspor 14 27
6. Altınordu 15 27
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Menemen Belediyespor 15 18
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 12 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Chelsea 14 25
6. Tottenham 14 25
7. Southampton 14 24
8. Man City 13 23
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 14 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12