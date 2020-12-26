Yıllık 13 bin mezun var ama ataması bin 450

Balcı, “Paramediklerin rol ve sorumlulukları oldukça yüksek. Çünkü hasta ve yaralılara hem ilaç uygulama yetkisi hem tedavi uygulama yetkisi doktor dışında paramediğe ait. Bu süreç zarfında hastane öncesi hasta bakım iş yüküne çok önemli bir katkı sağlıyor” şeklinde konuştu. Salgın döneminde paramediklerin çok yoğun çalıştığını ifade eden Balcı, “Normalde 24 saat çalışan arkadaşımız 3 gün dinleniyordu, yani aylık 7 nöbet tutuluyordu. Pandemi döneminde ise ayda 14-15 nöbet tuttular. Tabii bu yoğunluk ile ailelerinden uzak durup başka yerde konakladılar. Yaşatılan ekonomik sıkıntılar da cabası” dedi.



Her yıl okulların ilgili bölümlerinden ortalama 13 bin mezun verildiğinin altını çizen Balcı, “2020’de yaşanan bu felakete baktığımızda gördüğümüz tablo şu. Çok yoğun çalışan paramedik, fakat iş yükü azaltılması gerekirken çok az kadro verilen yine paramedik. İş yükünü bu kadar yüksek seviyede yaşarken bu süreçte KPSS devreye giriyor. Şöyle bir somut rakam var. KPSS’de ilk 1000’e giren her 4 öğrenciden 3’ü paramedik mezunu kişiler. Düşünün ki bu insanlar bu kadar iyi derecede. Dünya sağlık çalışanlarına mesleki sınav yaparken biz ise KPSS ile atama yapıyoruz. Yani mesleki bilgi ile değil, genel bilgiler ile atama yapıyoruz. Bu da bir sorun, kaliteyi belirlemek lazım fakat bu şekilde iyi puan almalarına rağmen atama bekliyorlar. 2020 yılında atama yapılan 1.250 paramedik var. Bu süreçte 200 kişi de vakıf ve üniversite hastanesine alındı. Yani toplamda 1450 paramedik çalışanı alındı. Bu sayı ile hiçbir yük ortadan kalkmaz. İhtiyacı ortadan kaldırmaz” ifadelerini kullandı.

MEHMET FAHRİ ÖZKAN / ANKARA

