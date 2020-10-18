Yıllar sonra gelen itiraf: Gerçek Fenerbahçeli olmak istemedim
Fenerbahçe'ye transfer olduğu döneme ait itiraflarda bulunan eski futbolcu Tümer Metin, herkesi şaşırtacak açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 18.10.2020, 17:36
Fenerbahçe'de oynarken Galatasaray'a gol atıp efsane olmak istemediğini belirten Tümer Metin, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
2006 yılında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olup gündemi sarsan efsane futbolcu Tümer Metin, NTV'ye gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye gol atmak mı, Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a gol atmak mı? sorusuna "Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye gol atmak tabii ki. Tuttuğun takım değişmez. Fenerbahçe'de oynarken de herkes hangi takımı tuttuğumu bilirdi." cevabı veren Tümer Metin sosyal medyada gündem oldu.
Tümer Metin,”Beşiktaş forması ile Fenerbahçe’ye gol atmak özel bir duygudur. Fenerbahçe’de oynarken Galatasaray’a gol atıp gerçek Fenerbahçeli olmak istemedim. Herkes benim tuttuğum takımı biliyor.” açıklamasını yaptı.
2006 yılında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olup gündemi sarsan efsane futbolcu Tümer Metin, NTV'ye gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye gol atmak mı, Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a gol atmak mı? sorusuna "Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye gol atmak tabii ki. Tuttuğun takım değişmez. Fenerbahçe'de oynarken de herkes hangi takımı tuttuğumu bilirdi." cevabı veren Tümer Metin sosyal medyada gündem oldu.
Tümer Metin,”Beşiktaş forması ile Fenerbahçe’ye gol atmak özel bir duygudur. Fenerbahçe’de oynarken Galatasaray’a gol atıp gerçek Fenerbahçeli olmak istemedim. Herkes benim tuttuğum takımı biliyor.” açıklamasını yaptı.
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