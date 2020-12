'Yılın Kaybedeni' seçilen Trump'a sert sözler

2020 yılı hiç kimse için iyi geçmese de, ABD Başkanı Donald Trump yalnızca başkanlık seçimlerini Joe Biden'a kaybettiği için değil, aynı zamanda yenilgiyi kabul etmeyerek de 'Yılın Kaybedeni' unvanını aldı.

Der Verlierer des Jahres (Yılın Kaybedeni) başlıklı makalede yayının Washington Büro Şefi Roland Nelles ve Berlin muhabiri Ralf Neukirch, Trump'ı "Hiçbir zaman herkesin iyiliğini değil, her zaman kendi iyiliğini düşünen bir adam" olarak nitelendirdi.

Bu unvanı verdikleri Trump hakkında konuşan Der Spiegel, "Trump salgını sürekli küçümsedi, ardından koronavirüse yakalanarak, süper bir bulaştırıcı oldu. Trump'ın yönetiminde hiçbir şey normal değil. Yenilgiyi asla kabul etmiyor. Onun yerine hiçbir kanıt olmamasına rağmen büyük seçim sahtekarlığından söz ediyor. Hiçbir şey şaşırtıcı değil. Trump'ın başkanlığı başladığı gibi bitiyor; nezaketsiz ve onursuzca..." ifadelerini kullandı



1927 yılından beri o yıla damga vuran kişi ya da kişileri "Person of the Year" olarak kapağına taşıyan TIME Dergisi bu yıl ABD seçimlerini önemli buldu.

ABD'nin yeni Başkanı seçilen Joe Biden ve Kamala Harris derginin "2020 Yılın Kişisi" kapağında görülen isimler oldu.

Ülkede oldukça çekişmeli geçen bir seçimin ardından Joe Biden ve Kamala Harris, ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump'ı Oval Ofis'in dışına itmeyi başarmıştı.

Biden - Harris ikilisi 306 delege kazanırken, Trump ve yardımcısı Mike Pence 232'de kalmıştı. Biden - Harris seçimi kazanırken Cumhuriyetçilerin kaleleri olan Arizona ve Georgia eyaletlerini de hanelerine yazdırmayı başarmıştı.