Yıldırım'ın asırlara meydan okuyan eseri 638 yıldır dönüyor!

Yapıldığı günden bu yana 2 yangın ve 3 büyük deprem geçiren Yıldırım Bayezit Cami, geçirdiği onarımlarda orjinalliği bozulmadan ibadete devam ediyor. 638 yıldır ayakta kalan tarihi caminin en büyük özelliği mihrabın her iki tarafında dönen denge sütunları.



Sütunlar caminin statik dengesini ve geçirdiği depremlerde herhangi bir hasar alıp almadığını gösteriyor. Yaşanan bir afet sonrasında eğer sütunlar dönmezse, caminin temelinde veya dengesinde bir bozukluk olduğu anlaşılıyor.



Yıldırım Bayezit Camii'nde İmam Hatip olarak görev yapan Metin Yerlikaya, sütunların özellikle şehir dışından gelenlerin ilgisini çektiğini belirterek, "Bu denge sütunları, diğer bir adıyla biz deprem sigortası diyoruz, camimizde herhangi bir kayma halinde veya deprem halinde denge sütunları dönmüyorsa temelinde yada kıblesinde bir sıkıntı var demektir.""Camimizin bu özelliği ziyaretçiler tarafından büyük rağbet görmekte. Misafir olarak camimize ibadet için gelenler bu denge sütunları hakkında mutlaka bizden bilgi isterler. 3 deprem geçirmesine rağmen hiçbir şekilde tahribata uğramamış sütunlarımız.""Deprem sigortası dediğimiz sütunları çevirdiğimiz zaman en ufak bir ses, en ufak bir takılma bize yaşatmadığı zaman depremde temelle ilgili hiçbir sıkıntı olmadığını anlıyoruz. Hakikaten farklı bir özellik" dedi.

