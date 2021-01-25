Yıldırım: İnternet olmasaydı Cumhurbaşkanımızı nasıl görebilecektik

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Mersin İl Başkanlığının, Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Binali Yıldırım, "Eğer bu internet olmasaydı, bu iletişim hatları olmasaydı biz Cumhurbaşkanımızı hemen yanı başımızda nasıl görebilecektik, nasıl bizlere hitap edecekti?" açıklamasında bulundu. "18 yıl önce Türkiye'nin altyapısı, yolları, hava, kara ve demir yolları ile akıl yolları, interneti, iletişimi içler acısı bir durumdaydı." diyen Binali Yıldırım, "Türkiye'nin hızlı interneti bile yoktu. Telefonla çevirerek internete giriyordunuz. İşte o Türkiye'den bugün 1 milyon 498 bin hızlı internet kullanıcı olan bir Mersin'imiz var. Nüfusun yüzde 75'inin internet kullandığı bir Türkiye var. Gençlerimizin yüzde 75'ten fazlası sosyal medyayı kullanıyor. Eğer bu internet olmasaydı, bu iletişim hatları olmasaydı biz Cumhurbaşkanımızı hemen yanı başımızda nasıl görebilecektik, nasıl bizlere hitap edecekti? İşte teknoloji bu, işte AK Parti farkı bu." diye konuştu.

