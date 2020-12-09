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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 4 günlük yasak mı geliyor?
Artan vaka ve ölüm sayıları nedeniyle koronavirü yasakları yeniden yürürlüğe girdi. Peki 31 Aralık 2020 Perşembe günü ve gecesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?
GÜNDEM 09.12.2020, 10:03
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31 Aralık Perşembe günü resmi tatil olmamasına karşın 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil..
Son alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında bir değişiklik olmaz ise 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde akşam saat 21.00'den sonra sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Henüz kesin olmamakla birlikte 31 Aralık Perşembe gününden itibaren hafta sonu ile birlikte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olabilir.
Yılbaşını da kapsayan dört günlük yasaklar ilgili son karar Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında verilecek.
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan geçitiğimiz hafta yılbaşında hareketliliği azaltmak için perşembe gününe denk gelen 31 Aralık'tan itibaren hafta sonu ile birlikte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması söz konusu olabileceğini söylemişti.
Son alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında bir değişiklik olmaz ise 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde akşam saat 21.00'den sonra sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Henüz kesin olmamakla birlikte 31 Aralık Perşembe gününden itibaren hafta sonu ile birlikte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olabilir.
Yılbaşını da kapsayan dört günlük yasaklar ilgili son karar Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında verilecek.
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan geçitiğimiz hafta yılbaşında hareketliliği azaltmak için perşembe gününe denk gelen 31 Aralık'tan itibaren hafta sonu ile birlikte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması söz konusu olabileceğini söylemişti.
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