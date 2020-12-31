Yılbaşında çiçekçiler açık olacak mı? 1 Ocak'ta çiçekçiler açık mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam saat 21.00’den sonra 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

80 saat sürecek yasak öncesi çiçekçilerin çalışma saatleri merak ediliyor.

Peki 1 Ocak'ta çiçekçiler açık mı? 1 Ocak Yılbaşı çiçek siparişi verilir mi?



1 Ocak Yılbaşında çiçekçiler açık olacak soruna yanıt İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde çiçek satışı yapan işyerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet verecekler

Bakanlıktan yayımlanan yılbaşı genelgesinde çiçekçiler ile ilgili olarak "Yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde (kısıtlamanın tam gün olarak uygulandığı); sadece çiçek satışı yapan işyerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabileceklerdir" ifadelerinde bulunuldu.

