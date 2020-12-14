Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak olan kabine toplantısının ana gündem maddeleri koronavirüsle mücadele ve "Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulansın" önerisi olacak.
GÜNDEM 14.12.2020, 09:44
Covid-19 salgınının rekor sayılara ulşamasının ardından gözler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne çevrildi.
Toplantıda salgın kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve yeni kısıtlamaların alınıp alınmayacağı yönünde çalışmaların ele alınması bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,toplantıda son 14 günlük tabloyla ilgili kabineye kapsamlı bir sunum yapacak.
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin vaka ve ölüm sayılarına etkisi, 81 ildeki son durum ve yerli aşı çalışmaları da kabinede tüm ayrıntılarıyla değerlendirilecek.
Toplantıda salgın kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve yeni kısıtlamaların alınıp alınmayacağı yönünde çalışmaların ele alınması bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,toplantıda son 14 günlük tabloyla ilgili kabineye kapsamlı bir sunum yapacak.
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin vaka ve ölüm sayılarına etkisi, 81 ildeki son durum ve yerli aşı çalışmaları da kabinede tüm ayrıntılarıyla değerlendirilecek.
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